Covid, positivi sul volo Girona-Pescara: passeggeri in quarantena

PESCARA, 16 luglio – Persone positive al Covid-19 a bordo del volo arrivato ieri all’aeroporto d’Abruzzo proveniente da Girona.

La task force regionale sta verificando i posti occupati dai positivi così da porre in quarantena tutti i passeggeri che, in base alle disposizioni nazionali sul distanziamento a bordo degli aerei, sono considerati contatti stretti.

Si tratta del terzo volo sottoposto a screening dopo l’ordinanza regionale che impone il tampone in aeroporto per chi arriva da Spagna, Gran Bretagna e Malta: su tutti e tre i collegamenti è emersa la presenza di positivi.

Nel caso di Malta, mercoledì, è stata disposta per tutti i passeggeri la quarantena di 14 giorni, mentre nel caso del volo arrivato giovedì da Londra i viaggiatori dovranno rimanere in isolamento per cinque giorni, come previsto dalle disposizioni nazionali.