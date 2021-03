Covid, positivi tre giocatori del Chieti Basket: tutta la squadra in isolamento

CHIETI, 6 marzo – A seguito della positività di 3 giocatori del Chieti Basket, il Dipartimento Prevenzione della Asl ha ritenuto necessario porre in isolamento l’intera squadra. In tutto sono state poste in sorveglianza 15 persone. Si tratta di una decisione precauzionale resa necessaria dal timore che le persone contagiate possano essere state colpite dalla variante inglese, la cui diffusività, com’è noto, è elevata.

“Abbiamo agito con tempestività – sottolinea Giuseppe Torzi, Direttore del Dipartimento – perché identificare i positivi e isolare i contatti è un intervento efficace solo se fatto in tempi rapidissimi”.