Covid, quarantena conclusa: riapre la Rossetti di Pescara. Scuola chiusa a Scafa

PESCARA, 5 novembre – Riprende l’attività in presenza alla scuola media “Rossetti” di Pescara, in via Raffaello, chiusa due settimane fa a causa di un cluster di Covid-19. Una dozzina di persone – tutti studenti e un insegnante – erano risultate positive in classi diverse. Più di 600, tra alunni, insegnanti e collaboratori scolastici, le persone rimaste in quarantena fino ad oggi. Stamani sono tutti potuti tornare a scuola, ad eccezione dei ragazzi risultati positivi.

Intanto, nello stesso istituto, il Comprensivo 5, è risultata positiva una bimba della scuola primaria di via Gioberti: la sua classe è in isolamento, così come un docente e un collaboratore scolastico.

A Scafa, dopo aver accertato la positività di un alunno, il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado (plesso scolastico “A. Tontodonati” – Corso I° Maggio) “fino all’espletamento di tutte le procedure di prevenzione e tracciabilità disposte dalla Asl e comunque sino a nuova disposizione”, si legge nell’ordinanza. Sospeso anche il servizio di scuolabus per gli alunni che frequentano il plesso “A. Tontodonati”.