Covid, record ricoveri e contagi in aumento: tutto l’Abruzzo verso la zona rossa

PESCARA, 17 febbraio – Con l’aumento repentino dei contagi e i numeri in crescita degli ultimi giorni, l’Abruzzo fa registrare la situazione più delicata d’Italia ed è concreto il rischio che finisca tutta in zona rossa. Già due le province in area rossa: quella di Pescara e quella di Chieti dove la variante inglese è responsabile di oltre il 65% dei contagi. Da venerdì, quando ci sarà il monitoraggio della Cabina di regia nazionale, c’è il serio rischio che l’intera regione sfori l’indice Rt 1.25 (il limite per passare in rosso), anche a fronte del record di ricoverati degli ultimi due mesi registrato oggi.