Covid, stop al movimento tra comuni nell’area metropolitana

PESCARA, 10 febbraio – Zona gialla “irrigidita”, ma non ancora arancione: con un’ordinanza immediatamente esecutiva il presidente della Regione Marco Marsilio stabilisce nuove regole, più restrittive, per i comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare.

L’ordinanza prevede divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali.

Per i comuni di Gessopalena, Torrevecchia Teatina, Pianella, Bucchianico, Giulianova e Carsoli sarà attuato un monitoraggio intensivo ed è stato dato mandato alle Asl territorialmente competenti di informare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti, qualora i parametri suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale.

Monitoraggio intensivo confermato anche per il Comune di Chieti.