Covid, termina la zona rossa a Celano: l’Abruzzo è interamente in fascia gialla

L’AQUILA, 21 maggio – Da domani, dopo mesi difficilissimi, l’Abruzzo sarà interamente in zona gialla. A mezzanotte, infatti, a Celano – ultimo rimasto in zona rossa – cesseranno le maggiori restrizioni, così come previsto dalla relativa ordinanza. L’Unità di crisi regionale, che si è riunita nel pomeriggio, ha preso atto del miglioramento della situazione, stabilendo che non sono necessarie proroghe.

Nel corso della riunione, presieduta dal presidente della Regione, Marco Marsilio, è stato analizzato l’andamento epidemiologico settimanale, territorio per territorio. L’indice passa da 0.95 della scorsa settimana a 0.89 dell’ultima. Molto positiva anche la pressione ospedaliera sia riguardo ai posti letto in terapia intensiva, inferiore al 10%, sia per quelli occupati in area non critica, inferiore al 15%. L’incidenza dei casi per 100mila abitanti è scesa a 36 contro i 57 della scorsa settimana con un totale di 466 casi positivi registrati in sette giorni, più che dimezzati rispetto all’inizio del mese di maggio.

“Per quanto riguarda la campagna vaccinale – dice Marsilio – stiamo proseguendo secondo le indicazioni del commissario Figliuolo nonostante qualche ritardo registrato questa settimana nella consegna di alcuni lotti di vaccini. Relativamente alle vaccinazioni ai turisti abbiamo dato la nostra disponibilità ma tutto verrà deciso a seguito di un confronto con le altre regioni. L’auspicio è di continuare questo trend per passare in zona bianca alla scadenza della terza settimana”.