Covid, vietato entrare e uscire da S. Giovanni Teatino: si ferma l’area commerciale. Rabbia del sindaco

SAN GIOVANNI TEATINO, 5 febbraio – Scoppia la polemica a San Giovanni Teatino (Chieti) per l’istituzione della zona rossa per effetto dell’ordinanza del governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio. Nonostante il comune conti 14mila abitanti, la frazione di Sambuceto, con i tanti centri commerciali presenti – da Ikea a Decathlon e fino alla Metro – è una delle più grandi zone di servizi d’Abruzzo e ogni giorno attira decine di migliaia di persone provenienti da tutta l’area metropolitana Pescara Chieti. Da domani sarà vietato entrare nel comune e anche uscire per andare a lavoro. Insorge il sindaco, Luciano Marinucci, secondo cui “serviva un lockdown generalizzato, così non ha alcun senso”.

“Ci sono quartieri di Pescara che sono a 10 metri da noi, senza soluzione di continuità – afferma il primo cittadino – loro possono fare quello che vogliono, noi no. Come se il virus si fermasse ai confini amministrativi. Qui ci sono i centri commerciali più grandi della regione. Non ha alcun senso”.

“Le persone non potranno andare a lavorare per una settimana. Mi chiedo come faranno a vivere. E’ una presa in giro. I cittadini saranno costretti ad andare a lavorare perché hanno bisogno di farlo. Ci dicono che le scuole devono rimanere aperte, ma i focolai sono partiti proprio dalle scuole. Si sapeva che la variante sarebbe arrivata. Lo screening di massa andava fatto a settembre. Ora serviva un lockdown generale. Chi garantisce il rispetto dell’ordinanza? Ci saranno le forze dell’ordine ai confini? Non capisco questa ordinanza e la contesto nel metodo”, conclude il sindaco Marinucci.

In base all’ordinanza, ai divieti di entrata e di uscita dal territorio comunale sono ammesse le seguenti deroghe, “fermo restando l’obbligo di esibizione di apposito modello di autodichiarazione: