Covid, weekend di controlli e multe a Pescara. Due donne positive scoperte fuori casa: denunciate

PESCARA, 2 marzo – Nonostante siano positive al Covid-19, escono di casa e violano l’isolamento domiciliare cui sono state sottoposte dalla Asl, ma vengono scoperte dai Carabinieri e denunciate. E’ quanto accaduto nel corso del fine settimana a Pianella. In paticolare, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della locale stazione non hanno trovato le due donne in casa ed è così scattata la denuncia a piede libero.

Nel corso del weekend i militari dell’Arma della Compagnia di Pescara hanno inoltre sanzionato tredici persone responsabili di aver violato le disposizioni in materia di spostamenti territoriali o relative all’obbligo di indossare le mascherine. Denunciato, infine, un 25enne che ha dichiarato il falso sull’autodichiarazione consegnata durante un controllo. Dovrà rispondere di “falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”.