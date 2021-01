Crescono i contagi, chiuse alcune scuole di Pescara

PESCARA, 31 gennaio – Con ordinanza il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha disposto la chiusura di alcune scuole cittadine da domani fino al 14 febbraio.

Il provvedimento riguarda la scuola media ‘Rossetti’ dell’istituto comprensivo ‘5’, la scuola media ‘Croce’ del comprensivo ‘6’ e tutte le scuole del comprensivo ‘3’.

In tutta l’area metropolitana e, in particolare, a Pescara, il virus sta circolando rapidamente nelle ultime settimane. Solo nel capoluogo adriatico oggi si registrano 64 contagi, che salgono a 912 se si considera tutto il mese di gennaio, con una media di quasi 30 casi al giorno. In tutto l’Abruzzo sono migliaia le persone – tra studenti, docenti e collaboratori scolastici – al momento in quarantena a causa dei casi di Covid-19 nelle classi.