Cultura, quarto appuntamento con “Il Tempo delle Nuvole” al Cascella

PESCARA, 25 agosto – Torna “Il Tempo delle Nuvole – Michele Cascella dallo Stabilimento Cromolitografico di Basilio a Pacific Grove” per il quarto evento di apertura pomeridiana del Museo Cascella e del Museo delle Genti d’Abruzzo. L’appuntamento è per giovedì prossimo, 27 agosto, a partire dalle 18 fino alle 22, nel cortile del Cascella, in viale Marconi e sono ancora disponibili posti per entrambi gli spettacoli.

L’accesso e la permanenza del pubblico nella struttura saranno regolati secondo le disposizioni di distanziamento previste all’interno dei protocolli anticontagio per il Covid 19 e in caso di maltempo la la lettura scenica si terrà all’interno del Museo.

Su un palcoscenico essenziale, perfettamente inserito nell’architettura esterna del museo, andrà in scena una lettura teatrale realizzata in collaborazione con il Florian Metateatro. Si tratta di una drammaturgia di Giulia Basel liberamente ispirata all’autobiografia di Michele Cascella “Forza zio Mec”. In scena Umberto Marchesani e Giulia Basel che ha curato anche la regia e la scelta delle musiche che accompagnano la performance, grazie al supporto tecnico di Tony Lioci Globster.

“Nelle prime tre serate l’iniziativa ha avuto un grande successo – sottolinea la direttrice della Fondazione Museo delle Genti, Letizia Lizza – sono state tante le persone che, cogliendo l’occasione dello spettacolo, sono tornate a vedere i nostri musei. Aggiungendo due euro al costo del biglietto è infatti possibile visitare, oltre al Museo Cascella, anche le sale del Museo delle Genti d’Abruzzo, in un circuito culturale che coinvolge in un breve cammino, il centro storico della nostra città”.

La performance avrà inizio alle 18 con replica alle 19, e per assistere è necessaria la prenotazione che è possibile effettuare ai numeri 085 4224087 o 393 9350933. L’ultima apertura straordinaria è in programma per il 10 settembre mentre aperture su prenotazione sono possibili ogni giorno per piccoli gruppi, anche con visite guidate: è sufficiente inviare una mail a didattica@gentidabruzzo.it

Proseguono intanto, tutte le mattine, i corsi di “Musei a cielo aperto” per bambini e ragazzi.

“Nonostante l’emergenza Covid – afferma il presidente della Fondazione, Emilio Della Cagna – stiamo garantendo alla città un’attività culturale essenziale. Che è anche di sostegno alle famiglie che, in questo periodo, hanno difficoltà a trovare un aiuto per la cura dei bambini e dei ragazzi che, a loro volta, per due mesi sono stati privati di quella socialità garantita, insieme all’istruzione, dall’istituzione scolastica. Noi offriamo anche questo: gioco, socialità, apprendimento e conoscenza. Per questo chiediamo a Pescara e a tutto il territorio un aiuto, fatto di presenza alle nostre iniziative, e di sostegno attraverso destinando alla Fondazione il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi: per donare basta inserire il codice fiscale 01511580688. Non costa nulla e per noi è molto importante”.