Cupello, operaio investito da un’auto mentre esce da un tombino

CUPELLO, 19 dicembre – Stava uscendo da un tombino quando è stato colpito al capo da un’automobile in transito.

Un operaio della Sasi è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Chieti. L’uomo è rimasto sempre cosciente ma per il trasporto in ospedale, dopo l’intervento dell’ambulanza del 118, si è reso necessario il ricorso all’elisoccorso.

Sul posto per rilievi e indagini Carabinieri e Polizia locale.