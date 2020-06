Dati record per i casinò online italiani: Sisal straccia la concorrenza, 888Casinò in salita

PESCARA, 3 giugno – Quello che da poco si è concluso è stato un mese da record per tutti i casinò online italiani del circuito ADM/AAMS. Le piattaforme da gioco hanno fatto boom di accessi, registrando una percentuale superiore del 45% allo stesso periodo dello scorso anno. Ciò si traduce in una serie di conseguenze: anzitutto è aumentata la spesa, con 98,2 milioni raccolti. E la crescita: del 7% rispetto a marzo. La maggioranza degli operatori ha dunque aumentato il suo bacino di utenza, a conclusione di un bimestre unico, forse irripetibile, caratterizzato da questa “migrazione” dei giocatori dovuta al lockdown sul settore del gioco fisico.

L’Osservatorio di Giochi di Slots ha analizzato tutti i dati, realizzando uno studio da cui sono emersi alcuni cambiamenti, soprattutto nelle gerarchie dei casinò online: qui, per esempio, 888Casino ha superato StarCasinò in vetta alla classifica di gradimento degli utenti. Una cosa impensabile alla vigilia di questa pandemia. Più in generale tutti i casinò hanno aumentato i loro accessi ad una media pari al 20-30% rispetto al periodo pre-Coronavirus. Il calo di alcuni operatori invece, che pure c’è stato, sarebbe da imputare alla diminuzione del budget disponibile in campagne di marketing su Google e social network.

Molte altre aziende del settore hanno visto nella “crisi” una serie di opportunità per la costruzione di un futuro migliore. Per un po’ di tempo, è certo, il gioco online dovrà trascinare il carro dell’azzardo. Si attende, per questo, la riattivazione di eventi sportivi, tanto per il settore delle scommesse, il più colpito dalla crisi, quanto per l’Erario che ha perso una bella quota nel periodo di quarantena. A maggio dovrebbero confermarsi i trend di aprile, quantomeno dal punto di vista delle visite globali per gli operatori di gioco. Sul fatturato resistono leciti dubbi, soprattutto perché verrà ancor meno la disponibilità economica degli utenti.

Intanto la classifica dei casinò online più visitati in Italia parla chiaro: domina Sisal, con undici milioni di visite ad aprile 2020. Segue Snai, che ne registra 7,8 milioni. Lottomatica chiude la top three con 6.4 milioni di utenti.

Tutti gli altri operatori seguono a ruota. Betflag, Betfair e 888Casino per esempio registrano rispettivamente 2.6, 2.3 e 2 milioni di visite. Il già citato 888Casinò ben certifica il momento: è distante poche migliaia di euro dai due che lo precedono e si è dimostrato l’operatore più in crescita in termini di popolarità tra gli utenti.

Nella classifica spicca anche William Hill, con 1.7 milioni di visite, StarCasinò da parte sua si ferma a 1.1 milioni e StarVegas ci va vicino, a 786.000 visite. A chiudere questa classifica spuntano Betaland con 676.000 visite, Bestingame con 589.000 visite, NetBet con 229.000, LeoVegas con 181.600 e Merkur-Win con 73.000 visite.