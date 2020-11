Denunciati 9 furbetti del Reddito di Cittadinanza in provincia di Chieti

CHIETI, 2 novembre – Scoperti nove casi di indebito percepimento del Reddito di Cittadinanza, in provincia di Chieti, per un importo complessivo di oltre 95mila euro.

Le nove persone che, sulla base di quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Ortona, non avevano diritto a percepire gli aiuti, sono state denunciate all’autorità giudiziaria e segnalate all’Inps per l’immediata revoca dell’erogazione e l’attivazione del recupero delle somme incassate indebitamente.

Le fiamme gialle hanno accertato numerose incongruenze tra la situazione economica e patrimoniale auto-dichiarata dai nove soggetti denunciati nella domanda per l’ottenimento del reddito di cittadinanza e la loro condizione effettiva. In alcuni casi è stato sufficiente incrociare i dati, già presenti nelle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, per rendersi conto che i percettori del Rdc in realtà non versavano nello stato di indigenza dichiarato, ma erano proprietari di automobili e immobili di proprietà, o con redditi da lavoro dipendente.