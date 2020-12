Divani Chesterfield: il fascino senza tempo dello stile british per casa e ufficio

PESCARA, 21 dicembre – L’arredo della propria abitazione e/o dell’ufficio è un qualcosa con cui si entra in costante contatto. Scegliere gli oggetti e lo stile più giusto è dunque una questione di primaria importanza. All’interno di questa ampia categoria, il divano riveste un posto speciale. Questo spiega perché è importante avvalersi di un design e di una qualità intramontabili come quelli assicurati dai divani Chesterfield. Per comprenderne appieno le potenzialità può essere utile analizzare con cura le loro peculiarità centrali.

La casa e l’ufficio sono due punti di riferimento importanti, dato che è proprio in questi due luoghi che la maggior parte delle persone trascorre la maggior parte del tempo, privato o lavorativo.

Quando si è chiamati ad arredare questi spazi è dunque naturale riservare particolari attenzioni nella scelta di ogni mobile e complemento d’arredo, senza mai dimenticare di guardare all’eleganza e alla qualità, che devono essere i cardini speciali a cui guardare in ogni occasione.

Partendo da questa prospettiva è facile intuire il perché così tanta cura venga riservata al divano. Un prodotto che – oltre a essere utile e indispensabile – convoglia su di sé grandi aspettative dal punto di vista del design.

Ecco perché una delle risposte più consigliate e apprezzate da lunghissimo tempo è data proprio dal divano Chesterfield. Un modello dal fascino evergreen che è stato interpretato in molti modi. Esempi emblematici in merito possono essere rintracciati guardando alle proposte di Vama Divani, una delle realtà specializzate nella produzione artigianale di questo articolo di design.

Flessibilità e design nel divano Chesterfield

Per chiarire al meglio le potenzialità connesse all’acquisto di un divano Chesterfield può essere utile conoscere la sua storia, che è in grado di mostrare i principi cardine che hanno guidato la sua nascita e la sua realizzazione con tecniche che vengono tuttora rigorosamente rispettate.



È interessante sottolineare, allora, come il nome faccia riferimento alla città di Chesterfield presente nella contea del Derbyshire nel Regno Unito, da dove questo complemento d’arredo ha avuto origine. Si spiega in questo modo la connessione con l’eleganza inglese che ancora oggi lo contraddistingue e con un’epoca storica in cui questo era lo standard che meglio rappresentava determinati concetti o valori.

Il divano così creato si caratterizza innanzitutto per le linee classiche e per uno stile dal design ricercato. Per ottenere questo risultato viene impiegata una tecnica di lavorazione unica, ovvero il “capitonné”. Quest’ultima espressione fa riferimento a un metodo di lavoro che mira a dare vita a un’imbottitura preziosa.

Nel corso del processo, un ruolo fondamentale è rivestito ovviamente dall’artigiano che ha il compito di definire a mano ognuno dei caratteristici cuscinetti: le dame.

Un’opera sartoriale dal fascino impeccabile

Una volta plasmate, le dame sono fissate secondo una struttura a rete. Una procedura che è stata progettata per giungere a ricalcare le forme del quadrato o della losanga. Nel divano Chesterfield si coniugano, perciò, diversi aspetti connessi sia al design sia alla più alta artigianalità.

Il prodotto ultimato, infatti, non presenta dei semplici cuscini sistemati al di sopra di una rete. Al contrario, una delle sue peculiarità, che certifica la cura e la dedizione necessarie per il completamento di un’opera del genere, è collegata alle attività sartoriali. Queste sono indispensabili per cucire i singoli cuscini che vengono quindi ancorati alla base tramite ago, bottoni e filo.

L’opera sartoriale è anche la chiave che illustra alla perfezione perché ogni divano Chesterfield può essere considerato a buon diritto un pezzo unico e su misura. Un’unicità che però trae beneficio anche dalla estrema versatilità del prodotto. Motivo per cui, un oggetto di questo livello riesce a essere integrato in qualsiasi ambiente non solo adattandosi a esso ma valorizzandolo.