Dolci natalizi: aumentano le vendite online di panettoni artigianali

PESCARA, 15 agosto – Nonostante ogni regione italiana abbia i suoi dolci tipici natalizi, il panettone ed il pandoro sono apprezzati in tutta Italia, come dimostrano i numeri delle vendite di questi dolci, sempre in costante crescita.

Nel dettaglio, per quello che riguarda i panettoni, è possibile notare come la richiesta sia aumentata in particolar modo per quello che riguarda le proposte artigianali, fortemente apprezzati non soltanto in patria, ma anche all’estero.

A contribuire in modo determinante all’aumento di vendita di questi prodotti sono le possibilità offerte dal mercato e-commerce. Attualmente, infatti, è molto più facile reperire prodotti di alta qualità ricorrendo a rivenditori specializzati affidabili. Inoltre, i panettoni artigianali online sono disponibili a prezzi più convenienti rispetto ai negozi fisici, portando anche risparmio economico oltre a un gusto ricercato in grado di rendere più speciale il periodo di festa.

I migliori panettoni artigianali da provare

Sono numerosi i panettoni artigianali di alta qualità preparati dai migliori pasticceri d’Italia utilizzando solo ingredienti di prima scelta. Tra i più apprezzati e richiesti online è possibile annoverare le creazioni di Vincenzo Tiri, disponibili in diverse varianti.

Il più richiesto è il panettone artigianale classico con 72 ore di lievitazione, ma a questo si affiancano delle varianti con ingredienti particolari, ad esempio il panettone al caramello salato, quello al bergamotto e cioccolato e quello al cioccolato bianco e caffè.

Un altro pasticcere molto conosciuto è Mauro Morandin, anche lui famoso per i suoi panettoni artigianali. La sua idea di tradizione è portata avanti da un panettone artigianale tradizionale biologico, mentre le varianti ideate sono rappresentate dal panettone cioccolato e lampone, da quello ai frutti di bosco e dal particolarissimo panettone marron glacé, che ha avuto un boom di richieste anche dall’estero.

Tra i migliori panettoni artigianali d’Italia bisogna inserire anche quelli venduti dalla pasticceria De Vivo, che oltre al classico Panmilanese propone questo dolce della tradizione natalizia in diverse versioni, per stupire i palati dei consumatori con degli abbinamenti scelti con estrema cura.

Tra i fiori all’occhiello di questa pasticceria è doveroso segnalare il Panpistacchio, un panettone artigianale al pistacchio di Bronte. Sono apprezzati anche il Pandelizialimone, il Panmandarino ed il Panfruttibosco.

La pasticceria De Vivo propone anche il Panchocorhum, un panettone artigianale al cioccolato e rum. Per gli amanti dell’Irish Cream c’è invece il Panirishcream, mentre per chi non può fare a meno dei sapori della Sicilia c’è il Pancassata, ovvero il panettone artigianale al gusto di cassata siciliana.

Un’altra pasticceria famosa è la pasticceria Calciano, anche questa specializzata nella preparazione di panettoni artigianali. Oltre all’immancabile panettone tradizionale, quest’azienda propone anche il panettone Rocher, quelloAlbicocca e Cioccolato e quello ai fichi bianchi. Per gustare invece il panettone Nero Sublime con doppia glassatura bisogna rivolgersi alla pasticceria Fiasconaro, conosciuta anche per il panettone Oro di Manna, con manna e cioccolato, e per il panettone Oro Verde al pistacchio di Sicilia.

Dove acquistare i panettoni artigianali

Per acquistare un ottimo panettone artigianale difficile da reperire in regioni diverse da quella di produzione si può optare per l’acquisto online, per poter scegliere liberamente il gusto che si preferisce senza doversi accontentare delle varianti proposte dalla pasticcerie della propria città.

Tutti i migliori panettoni artigianali di cui possono essere acquistati su portali ecommerce come Saporideisassi.it, un negozio online che raccoglie eccellenze enogastronomiche di ogni tipo e che propone dunque anche un’apposita sezione dedicata ai dolci artigianali dei migliori pasticceri e delle migliori pasticcerie del nostro paese.