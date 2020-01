Donna di Lanciano deceduta all’ospedale di Pescara: Asl condannata a pagare un milione di euro

LANCIANO, 2 gennaio- Oltre un milione di euro. E’ la cifra che la Asl di Pescara dovrà versare, a titolo di risarcimento del danno, per la morte di una paziente frentana dovuta a setticemia. La donna, 59 anni, morì all’ospedale civile di Pescara il 26 gennaio 2013 in seguito ad un esame coronarografico programmato con accesso femorale alla gamba destra.

La sentenza è stata emessa dal giudice civile di Lanciano Massimo Canosa che, riconoscendo la responsabilità professionale, ha condannato la Asl pescarese al pagamento complessivo di 1.015.740 euro a favore degli eredi della donna, marito e tre figli, patrocinate dagli avvocati Maria Ida Troilo e Daniela Frini. La Asl era difesa dall’avvocato Tommaso Marchese, che aveva chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato. La Asl è stata anche condannata a pagare 57 mila euro di spese legali e consulenze.

Sulla vicenda indagò la procura di Pescara che archiviò il procedimento non rilevando responsabilità mediche. Caso approdato poi in sede civile dove sono stati nominati tre periti d’ ufficio con contrastanti risultati e incompleta documentazione. Ritenuta valida quella di un esperto dell’università La Sapienza di Roma, secondo il quale il decesso per arresto cardiaco era dovuto ad una disseminazione batterica multiorgano scatenata dalla coronografia e dalla non perfetta sterilità del catetere introdotto. Per il giudice non ci furono profilassi antibiotica o altri controlli clinici e laboristici dopo l’esame. La donna era stata ricoverata il 24 gennaio e l’esame effettuato il 25. La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Si attende l’eventuale ricorso in Appello della Asl.