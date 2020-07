Donna morta in tunnel stazione Pescara, genetista: “pressoché certo che Dna è dell’imputato”

PESCARA, 02 LUG – “Il profilo genetico di Ciuraru risulta compatibile con i tamponi prelevati dal cadavere, l’analisi biostatistica rivela che c’è una possibilità pari ad uno su circa un miliardo che esista un altro profilo identico e questa è dunque una eventualità pressoché impossibile”. Lo ha detto il genetista Liborio Stuppia, questa mattina davanti al tribunale collegiale di Pescara, nel corso del processo sulla morte di Anna Carlini, la 33enne affetta da problemi psichici, stuprata la notte del 29 agosto 2017 lungo uno dei tunnel della stazione di Pescara e rinvenuta priva di vita la mattina successiva. Stuppia ha esaminato alcuni campioni di liquido seminale prelevati dalla zona vaginale della vittima.



A giudizio, per questa vicenda, sono finiti i romeni Nelu Ciuraru, questa mattina in collegamento video dal carcere di Pescara, e Lajos Robert Cioragariu, assente e a piede libero, il primo accusato di violenza sessuale e omissione di soccorso aggravata e l’altro soltanto del secondo reato. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Rosangela Di Stefano, gli imputati avrebbero indotto la vittima, che assumeva psicofarmaci e altre medicine, ad ingerire vino, poi Ciuraru avrebbe abusato sessualmente di lei e in seguito entrambi l’avrebbero lasciata morire.

“L’azione sintetico additiva – ha spiegato l’anatomopatologo Cristian D’Ovidio, in aula, in qualità di consulente della Procura – generata dall’etanolo ingerito e da dosi elevate di carbamazepina, il farmaco che la signora assumeva contro l’epilessia, ha provocato la depressione respiratoria acuta risultata determinante nel causarne il decesso”. D’Ovidio, davanti al collegio presieduto dal giudice Maria Michela Di Fine, ha illustrato gli esiti dell’ispezione cadaverica e dell’esame autoptico compiuti sul corpo della vittima, spiegando che “erano presenti diverse ecchimosi, che nonostante la ridotta possibilità di autoderminazione e resistenza della donna, per via delle sostanze assunte, fanno pensare ad un tentativo di difesa dalla violenza sessuale”.

Successivamente sono stati ascoltati la sorella della vittima, Isabella Martello, costituitasi parte civile nel processo e gli esponenti delle forze dell’ordine che hanno preso parte alle indagini. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 22 luglio.