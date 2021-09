Doppio incarico, assolto l’ex rettore Luciano D’Amico

TERAMO, 3o settembre – Tutti assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”. Si è concluso così, ieri sera, il processo che vedeva imputati l’ex rettore Luciano D’Amico, l’ex preside di Scienze della comunicazione Stefano Traini e il professor Mauro Mattioli nella sua veste, all’epoca dei fatti, di direttore generale della fondazione dell’Ateneo.

L’inchiesta per la quale D’Amico era finito a processo è quella relativa al doppio incarico come rettore dell’università di Teramo e presidente del cda dell’Arpa Spa (e successivamente della Tua).

La Procura, titolare del fascicolo il pm Davide Rosati, gli contestava di aver percepito indebitamente, tra agosto 2014 e febbraio 2017, una somma di 57mila euro. E questo perché, sempre secondo la Procura, avendo assunto l’incarico all’Arpa e poi alla Tua (svolto gratuitamente), avrebbe smesso di fatto di svolgere l’attività di docente a tempo pieno, requisito che la legge prevede come necessario per poter ricoprire la carica di Rettore. A D’Amico, inoltre, in qualità di Rettore, la procura contestava anche l’accusa di peculato per la consegna, nell’ambito della cerimonia “Welcome Matricole” del novembre 2013, di 10 tablet di proprietà dell’università, a titolo di riconoscimento, al personale tecnico di supporto all’intervento degli artisti Ficarra e Picone.

Accuse cadute in aula, così come sono cadute anche quelle a carico del professor Mauro Mattioli, al quale veniva contestato un episodio di peculato nella sua allora veste di direttore generale della Fondazione dell’ateneo, e dell’ex preside di Scienze della comunicazione Stefano Traini al quale veniva contestato un episodio di abuso d’ufficio, tutti assolti con formula piena. Il collegio difensivo era rappresentato dagli avvocati Tommaso Navarra, Gennaro Lettieri e Renzo DI Sabatino.

“La granitica formula assolutoria testimonia più di ogni altra considerazione la piena lealtà degli imputati – commenta l’avvocato Navarra – che hanno sempre servito con dignità e onore le istituzioni. In questi lunghi anni abbiamo avuto modo di verificare l’assoluta correttezza e la limpida trasparenza dell’azione amministrativa posta in essere da tutti e tre gli imputati e oggi l’esito processuale ne attesta formalmente la verità storica”.