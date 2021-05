Doppio intervento del Soccorso Alpino in Abruzzo: escursionisti recuperati sul Sirente e a Valle Castellana

L’AQUILA, 22 maggio – Duplice intervento del Soccorso Alpino, nella giornata di oggi, sulle montagne abruzzesi: più precisamente sul Monte Sirente, nell’Aquilano e Valle Castellana, in provincia di Teramo.

Sul Monte Sirente i soccorsi sono intervenuti per recuperare un uomo che stava praticando sci alpinismo, mentre a Valle Castellana è stato recuperato un escursionista finito fuori sentiero. Il primo intervento è stato effettuato dalle squadre di terra di L’Aquila ed Avezzano, per il recupero di un uomo di 68 anni di Pescara, che si era recato sul Canale Maiori, sul versante nord di Monte Sirente, per praticare sci alpinismo. L’uomo però si è rotto una spalla, a seguito di una caduta ed è stato soccorso dagli operatori del Cnsas dell’Aquila e di Avezzano, con gli uomini della Guardia di Finanza. L’uomo soccorso è stato poi trasferito all’ospedale di L’Aquila.

Il secondo intervento è stato invece effettuato a Vallecastellana, per soccorrere un uomo di 36 anni di Campli, che si trovava con un amico coetaneo e compaesano, in un’area di Vallecastellana, sui Monti della Laga, ai confini tra Abruzzo e Marche, in cui l’uomo mentre percorreva un sentiero ripido, impervio e scivoloso ha avuto un crampo. L’escursionista è rimasto bloccato proprio in un’area molto impervia, tanto da richiedere l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, che a bordo dell’elicottero del 118 decollato da Pescara ha effettuato il recupero ed il soccorso dell’uomo, che ha rischiato grosso.