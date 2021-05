Dramma della solitudine a Montesilvano: muore sola in casa, trovata dopo un mese

MONTESILVANO, 11 maggio – Dramma della solitudine a Montesilvano, dove una donna di 78 anni anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, in via Rimini. Il decesso, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere avvenuto più di un mese fa.

La donna viveva sola e non aveva parenti. A lanciare l’allarme, nel pomeriggio, sono stati i vicini di casa, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dall’abitazione dell’anziana.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia municipale, i Vigili del fuoco e il 118, oltre al medico legale. La morte, in base ai primi accertamenti, è dovuta a cause naturali: sul corpo non sono presenti segni di violenza e nell’abitazione non sono stati trovati segni di effrazione.