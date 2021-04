Dramma della solitudine a Pescara, donna muore in casa: trovata dopo giorni

PESCARA, 14 aprile – Dramma della solitudine a Pescara. Una donna di 69 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, in via Aldo Moro, a Pescara. Il decesso potrebbe risalire anche a diversi giorni fa, tenuto conto dell’avanzato stato di decomposizione del corpo. I vicini, non vedendola da qualche giorno, si sono insospettiti e hanno allertato il 113.

Sul posto intervenuti la Polizia, con la squadra Volante, i vigili del fuoco e il 118. La donna viveva sola. Stando ai primi accertamenti, la morte sarebbe naturale: non sono presenti segni di violenza sul corpo e non sono stati trovati segni di effrazione.