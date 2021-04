Droga, sequestro di eroina e cocaina al casello autostradale di Val di Sangro

PESCARA, 13 aprile – I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno sequestrato circa 1,2 chili di sostanza stupefacente e arrestato un 28enne originario del Foggiano.

I militari, in servizio lungo l’autostrada A14 hanno notato, nei pressi del casello autostradale di Val di Sangro, due autovetture, una proveniente da sud e l’altra in attesa nei dintorni del casello, che si incontravano e si avviavano in fila lungo la statale.

Insospettiti, hanno bloccato le autovetture e dal controllo effettuato è risultato che gli occupanti avevano a carico precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti.

Tutti sono stati portati in caserrma a Lanciano e, con l’iuto dei cani antidroga ono stati trovati, nascosti nel vano portabagagli di una delle due auto, due involucri contenenti circa grammi 680 di cocaina e grammi 520 di eroina.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro unitamente ad un bilancino di precisione e 4 telefoni cellulari.

Il conducente dell’autovettura in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente è stato arrestato per violazione alla normativa sugli stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Isernia, a disposizione della Procura della Repubblica di Lanciano, mentre i due occupanti l’altra autovettura sono stati denunciati a piede libero.

La sostanza stupefacente, a prima vista di ottima qualità, avrebbe reso almeno 150.000 euro allo spaccio “minuto” sul mercato locale.