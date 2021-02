E’ morto a Pescara l’ex parlamentare Giuseppe Quieti

PESCARA, 27 febbraio – Si è spento questa mattina, all’età di 84 anni, l’ex parlamentare Giuseppe Quieti, storico esponente della Democrazia Cristiana.

Nato a Pescara il 30 maggio del 1936, è stato avvocato, giornalista e scrittore, ma soprattutto uno degli esponenti politici più influenti del territorio. Deputato per tre legislature, dal 1976 al 1987, eletto nel collegio dell’Aquila, Quieti è stato anche consigliere comunale ed assessore a Pescara tra la metà degli anni ’60 e ’70. Da consigliere provinciale ha contributo alla realizzazione e al miglioramento delle più importanti infrastrutture abruzzesi, in particolare a Pescara, dove ha posto le basi per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria, l’Asse Attrezzato, il Marina di Pescara e l’agibilità del Porto Canale. È stato anche autore di numerosi saggi sulla storia di Pescara, oltre che di racconti e romanzi. Lascia la moglie e due figlie. I funerali si terranno lunedì 1 marzo alle 15 presso la Chiesa di Cristo Re in Via del Santuario a Pescara.