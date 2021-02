E’ morto Franco Marini, storico politico e sindacalista

L’AQUILA, 9 febbraio – E’ morto a 87 anni Franco Marini, politico, sindacalista storico, presidente del Senato e Ministro del Lavoro.

Originario di San Pio delle Camere, ha attraversato da protagonista quarant’anni di politica italiana, arrivando a un passo dall’elezione alla Presidenza della Repubblica.

Nello scorso mese di gennaio Marini era stato ricoverato in ospedale, a Rieti, per Covid, per essere poi dimesso dopo qualche giorno.

E’ stato Pierluigi Castagnetti, con un tweet, a comunicare la morte dell’ex Presidente del Senato:

“Ci ha lasciato Franco Marini. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”.

Il cordoglio del Presidente della Regione Marco Marsilio: