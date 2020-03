Emergenza Coronavirus, scuole e università chiuse in tutta Italia

PESCARA, 4 marzo – Dopo ore di voci che si rincorrevano in attesa dell’ufficialità, arriva la conferma: le scuole e le università di tutta Italia – e quindi anche quelle abruzzesi – resteranno chiuse da domani al 15 marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus. A confermarlo sono stati il premier Conte e la ministra Azzolina nel corso di una conferenza stampa. L’obiettivo del provvedimento è quello di contenere e limitare i contagi da Covid-19. Da domani, dunque, stop alle attività scolastiche in tutto l’Abruzzo e a quelle degli atenei.

Perché le misure sulla scuola? “Perché in questo momento siamo concentrati ad adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione perché il sistema sanitario per quanto efficiente e eccellente rischia di andare in sovraccarico” in particolare “per la terapia intensiva e sub-intensiva”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a Palazzo Chigi riferendosi alle indicazioni avuto dall’Istituto Superiore di Sanità.

“Ci stiamo muovendo con la massima celerità e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati. È in fase di definizione una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ne ho già parlato con il Ministro Gualtieri e gli altri Ministri competenti: faremo tutto quello che è necessario per ridurre al massimo i disagi”. Così il viceministro all’Economia Laura Castelli dopo la decisione di chiudere le scuole per l’emergenza Coronavirus.