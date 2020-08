Emergenza Covid, istituita la zona rossa in una frazione del comune di Lucoli

LUCOLI, 28 agosto – Istituita la zona rossa, a decorrere dalla mezzanotte scorsa fino alla mezzanotte del primo settembre, nella frazione Casamaina, nel comune di Lucoli. Una misura adottata, attraverso un’apposita ordinanza, dal sindaco Valter Chiappini, in seguito all’emergenza sanitaria venutasi a creare nel territorio, dove si è registrato un considerevole incremento dei contagi da Covid 19.

Nel Comune ci sono due focolai, uno nella frazione di Casamaina, dove i positivi sono dieci, di cui uno in ospedale, e l’altro nella frazione di Casavecchia, dove ce ne sono due, uno in ospedale e uno in isolamento domiciliare con un primo tampone negativo. Poi ci sono circa 40 persone in quarantena.

Tra le misure previste dall’ordinanza del sindaco, il divieto di allontanamento dal territorio della frazione da parte di tutti gli individui presenti e il divieto di accesso. È comunque consentito il rientro al domicilio o alla residenza all’interno della frazione per chi, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si trovava fuori dell’area stessa. Sono sospese le attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, e tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità.

Nel frattempo in mattinata, presieduto dal Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco, si è tenuto il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica per la determinazione delle misure di vigilanza da adottare a seguito dell’ordinanza emessa nella giornata di ieri dal Comune di Lucoli. Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco di Lucoli, in videoconferenza, e i rappresentanti della Asl e del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo. In attesa dell’esito dei tamponi effettuati sulla quasi totalità della popolazione attualmente residente nella frazione, si è convenuto di proseguire nell’attività di vigilanza gestita dalle forze dell’ordine, per il controllo ed il rispetto delle misure previste nell’ordinanza, che impediscono l’uscita e l’ingresso nella frazione di Casamaina, fatti salvi i servizi di assoluta indispensabile utilità.

La Protezione Civile Regionale si è resa disponibile per il supporto logistico alla popolazione ed alle forze dell’ordine deputate al presidio sulle vie di accesso. Il sindaco ha assicurato l’assistenza alla popolazione attraverso l’apertura del Centro Operativo Comunale. L’esito dei tamponi determinerà l’eventuale proroga della zona rossa, attualmente prevista fino alla mezzanotte del primo settembre.