Esplode ordigno davanti palazzina tra Pescara e Montesilvano, indagini in corso

PESCARA, 26 novembre – Un ordigno, probabilmente una bomba carta, è esploso in serata davanti ad una palazzina di Pescara, al confine con Montesilvano, in via De Gasperi. Nell’edificio si trovano abitazioni, studi professionali e, al piano terra, un centro estetico. La deflagrazione ha danneggiato il portone di ingresso del palazzo e la vetrina dell’attività commerciale. Lanciato l’allarme, sul posto è arrivata la Polizia, con squadra Volante e squadra Mobile. Indagini e accertamenti in corso.