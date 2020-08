eToro: provare il broker gratuitamente con la demo

PESCARA, 22 agosto – In questo articolo si farà una guida alla demo di eToro, uno dei migliori broker online. Quando si va a trattare di trading online è fondamentale tenere a mente che i broker online seri mettono a disposizione dei propri utenti la possibilità di operare senza usare i propri capitali.

Infatti, in questo modo è possibile prendere confidenza con la piattaforma scelta e familiarizzare con i vari asset che mette a disposizione. Una delle soluzioni più interessanti in questo ambito risulta essere quella proposta dal broker eToro.

Perché usare eToro demo?

Aprire un conto demo eToro porta con sé numerosi vantaggi. I principali sono da ricercarsi tra le caratteristiche primarie di questo broker. Infatti, eToro non è una piattaforma di trading come tutte le altre.

Uno dei suoi strumenti principali è il Copy trading. Questo è un meccanismo che dalla sua uscita, nel 2007, ha rivoluzionato il modo di speculare online sui diversi mercati. Con il Copy trading, infatti, chi è alle prime armi con il trading online può condurre delle operazioni di qualità replicando le strategie dei migliori, i Popular Investors.

Grazie al software brevettato di eToro si possono ricercare i traders che nel passato hanno guadagnato di più rischiando il meno possibile.

Partendo da questo si potrà andare a creare un portafoglio diversificato di investitori da seguire per replicarne le strategie di trading. Andando a seguire le strategie dei Popular Investors, il trader alle prime armi ha la possibilità di migliorarsi partendo da delle basi solide.

Utilizzare la demo di eToro è la maniera migliore per capire le potenzialità della piattaforma e usarle in maniera intelligente quando si comincerà ad operare con il proprio denaro.

Come aprire un conto demo eToro

La prima cosa da fare quando si vuole aprire un conto demo con eToro è accedere alla home page della piattaforma. Ci si troverà davanti ad un pulsante verde con su scritto “iscriviti subito”.

Cliccandoci sopra si verrà indirizzati ad un form da compilare con i propri dati. Dopo aver riempito il form e aver accettato le condizioni relative alla privacy, non resterà che cliccare su “crea account”. Il conto demo eToro è stato creato. Come si può vedere, ci vogliono pochi minuti per completare il tutto.

Sul proprio conto demo verranno subito accreditati 100 mila dollari virtuali, che potranno essere utilizzati per operare su numerosi asset, dalle criptovalute alle azioni. Dalla schermata del conto demo sarà possibile anche sperimentare la funzione di ricerca degli investitori migliori.

eToro truffa?

Spesso su internet capita di leggere che eToro è una truffa, ma non è assolutamente vero. Questi non sono altro che rumors diffusi da traders improvvisati che pensano di vivere di rendita replicando le strategie degli altri investitori, e da chi crea sistemi truffa che promettono guadagni immediati con le criptovalute in un giorno.

eToro non è una truffa. Infatti, utilizzando il suo conto demo chiunque può sperimentare in prima persona i vantaggi di questo broker che, come ogni buon broker, deve essere utilizzato avendo un’adeguata formazione.

Ciò che è importante ricordare, inoltre, è che eToro è in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per poter operare legalmente in Italia e in Europa.

Considerazioni finali

Come si è visto, aprire un conto demo eToro è molto semplice. Questo, però, è solo un passaggio preliminare a cui deve seguire una costante pratica e voglia di imparare. Il fatto che eToro permetta di operare in mobilità grazie all’app permette di fare pratica in qualsiasi momento della giornata.

L’innovativo sistema di Copy Trading, come si è visto, permette di tenere d’occhio le strategie d’investimento dei migliori traders presenti sulla piattaforma e di replicarle alla lettera. Ciò è di grande aiuto per chi è alle prime armi.

Il conto demo, inoltre, ha una durata illimitata, è senza vincoli ed è gratuito. Si tratta, quindi, di un ottimo punto di partenza per chi vuole affrontare il mondo del trading online.