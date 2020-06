Ex Carabiniere di Mozzagrogna ucciso a colpi di pistola nelle Marche

LANCIANO, 3 giugno – Ucciso con tre colpi di pistola da un uomo che gli si è parato davanti ed è poi fuggito a bordo di una moto.

E’ morto così Antonio Cianfrone, 51 anni, di Mozzagrogna, in passato carabiniere in servizio nelle Marche, nella stazione di Monsampolo del Tronto. Era stato allontanato dall’Arma per il coinvolgimento in un’inchiesta della magistratura.

L’omicidio è avvenuto a Spinetoli, sulla pista ciclabile che attraversa la frazione di San Pio: tre colpi sparati in rapida successione e poi la fuga dell’assassino sulla moto condotta da un complice, che lo attendeva poco distante.

A dare l’allarme è stata una donna, che ora sarà ascoltata anche per capire se sarà possibile avere elementi utili alle indagini.