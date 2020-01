Farindola, cede solaio e precipita per due metri e mezzo: uomo in ospedale

FARINDOLA, 4 gennaio – Era impegnato in alcuni lavori all’interno di una sua vecchia abitazione, quando il solaio gli ha ceduto sotto ai piedi e lui è precipitato per circa due metri e mezzo. E’ quanto accaduto stamani a Farindola ad un 62enne di origini abruzzesi e residente a Verona. Soccorso dal 118, intervenuto anche con l’elicottero, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Pescara per tutti gli accertamenti del caso. Ha riportato traumi agli arti inferiori e al torace, ma al momento dei soccorsi era cosciente. Del caso si sono interessati anche i Carabinieri della Compagnia di Penne.