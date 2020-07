Farindola, investita da un furgone sotto casa: anziana finisce in ospedale

FARINDOLA, 22 luglio – Una 90enne di Farindola è finita in ospedale dopo essere stata investita da un furgone, nei pressi della sua abitazione, nel paesino del Pescarese. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata in via Colli.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di Penne alla guida di un furgone, nel fare manovra, l’ha urtata in retromarcia.

Sul posto è intervenuto il 118, con l’ambulanza medicalizzata di Penne e con l’elisoccorso. L’anziana è stata trasferita con il mezzo aereo all’ospedale di Pescara. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso in pronto soccorso.

Rilievi a cura dei Carabinieri della Compagnia di Penne.