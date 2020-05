Fase 2, a Pescara non riapre lo storico mercato San Giuseppe: protestano operatori e residenti

PESCARA, 19 maggio – Protesta degli operatori dello storico mercato quotidiano San Giuseppe di Pescara, che da diversi decenni si svolge nella zona dell’ospedale. Le attività di vendita non sono ancora ripartite, con tutto ciò che ne consegue per i circa 50 operatori, supportati nella manifestazione odierna anche da molti residenti.

“L’assessore al Commercio, Alfredo Cremonese – spiega a nome degli operatori Lorenzo Bosi – ci ha detto che questo sarà l’ultimo mercato a riaprire, perché devono capire come regolamentarci. Negli anni, a parte i divieti di sosta, la nostra attività non è mai stata istituzionalizzata, nonostante noi paghiamo regolarmente. Potevano sfruttare il periodo del lockdown per organizzarsi, ma è mancata la volontà di farlo”.

“Il commercio itinerante, come il nostro – aggiunge – in località vicine è consentito, ma qui a Pescara no. Ci andrebbe bene anche una soluzione provvisoria, che ci consenta di ripartire in sicurezza. Gli operatori fanno anche altri mercati, hanno tutto ciò che serve e conoscono bene le regole anticontagio. Siamo disposti a farci carico di tasca nostra delle procedure di sicurezza, vogliamo solo ripartire. Noi vendiamo prodotti locali a prezzi accessibili a tutti. Oltre ai danni subiti dagli operatori, è anche un danno per i cittadini che, già in difficoltà, sono costretti ad andare altrove e a spendere di più, mentre qui potevano risparmiare”.

Anche i residenti sottolineano che “il mercato deve riaprire, per noi è indispensabile”.