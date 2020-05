Fase 2 in Abruzzo, rilancio enogastronomia: arriva la carta dei vini digitale gratuita

PESCARA, 25 maggio – Sostenere la ripresa del settore, evitare agli operatori ulteriori spese e garantire la sicurezza dei consumatori: questi gli obiettivi dell’iniziativa di Enolò – startup innovativa impegnate nei servizi all’enologia – che offre gratuitamente un sistema per la carta dei vini digitale. Tale strumento, aggiornato all’ultima versione rilasciata in questi giorni, diventa anche menù, rappresentando per ristoranti e cantine un sistema completo per far sì che i clienti scelgano in sicurezza i vini e i cibi da degustare.

Una semplice registrazione sulla piattaforma cartadeivini.wine (in alternativa è possibile contattare telefonicamente il customer service dell’azienda) e tutti i professionisti Horeca potranno utilizzare, gratuitamente, la Carta dei vini digitale di Enolò. Per i ristoratori nessun costo e la certezza di regalare ai loro ospiti una serata di autentica convivialità in sicurezza.

“Attraverso la nostra piattaforma, i ristoranti, le enoteche, e tutti gli altri operatori, oggi dispongono di un sistema on line per organizzare, presentare e vendere i vini della loro cantina e i piatti della cucina. Enolò però non è solo questo, bensì è una piattaforma molto ampia di servizi con funzionalità evolute e per questo molto vantaggiose – spiega il Ceo Founder Stefano Baldi – C’è un marketplace B2B originale in cui gli interessi dei produttori di vino e quelli dei professionisti dell’Horeca, si incontrano senza alcuna intermediazione e instaurano sinergie e rapporti commerciali molto profittevoli per entrambi. C’è un hub e un sistema logistico integrato alla piattaforma che, grazie ai suoi servizi dedicati, genera valore e opportunità per l’intero settore enogastronomico”.