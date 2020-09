Femminicidio Jennifer: Cassazione annulla condanna a 30 anni per Troilo

PESCARA, 18 settembre – Annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, in relazione all’aggravante dei futili motivi, la sentenza di condanna a 30 anni di carcere a carico di Davide Troilo, l’uomo di 36 anni che il 2 dicembre del 2016, a Pescara, uccise con 17 coltellate l’ex fidanzata Jennifer Sterlecchini.

Troilo era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Il suo legale, Giancarlo De Marco, ha presentato ricorso in Cassazione contestando l’aggravante dei futili motivi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato accoglimento della richiesta di una nuova perizia psichiatrica per Troilo.

Spetterà ora alla Corte d’Assise d’Appello di Perugia riesaminare il caso ed eventualmente rideterminare la pena.