Ferragosto, ecco tutte le regole da rispettare per una serata in discoteca

PESCARA, 14 agosto – Nessuna nuova ordinanza, in vista del Ferragosto per la Regione Abruzzo sono sufficienti le prescrizioni introdotte esattamente due mesi fa come misura anticontagio nelle discoteche all’aperto: riorganizzazione degli spazi per evitare assembramenti, mascherina obbligatoria e distanza di almeno due metri in pista da ballo.

Oltre alle misure ormai tradizionali, come la rilevazione della temperatura corporea o la presenza di gel disinfettanti, il provvedimento vieta il consumo di bevande al banco, mentre la somministrazione “può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata”.

I tavoli e le sedute devono garantire la distanza interpersonale di un metro. Tale distanza vale in ogni ambiente della discoteca, ad eccezione della pista da ballo, dove sale a due metri.

Bisogna inoltre “prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale” e “mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni”.