Festino con rissa in un appartamento di Pescara: tre sanzioni per inosservanza delle norme anti-Covid

PESCARA, 13 marzo – Tre persone sono state sanzionate per avere dato ad un festino, poi degenerato in una rissa, nonostante le misure anti-Covid.

I fatti sono avvenuti in Strada Raiale Vecchia, in un appartamento al quinto piano di un palazzo, dove è scoppiata una violenta lite, sedata dall’immediato intervento della polizia. Gli agenti hanno constatato la presenza nell’appartamento di 3 persone non residenti, due dei quali erano già sottoposti a foglio di via. Immediatamente sono scattate le denunce e le sanzioni per inosservanza delle norme anti-Covid.