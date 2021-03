Forte terremoto nel mare Adriatico, scossa avvertita in tutto l’Abruzzo

PESCARA, 27 marzo – Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in gran parte dell’Abruzzo e in particolare sulla costa, da Pescara a Vasto, da Francavilla al Mare a Montesilvano e fino a Giulianova e a Martinsicuro. Secondo le prime informazioni, il sisma, di magnitudo 5.6, registrato alle 14.47, ha avuto epicentro nel mare Adriatico, tra l’Italia e la Croazia, a circa 70 chilometri al largo di Vieste. Poco dopo, alle 15, è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 4.1. Sul territorio non si registrano danni. Diverse le chiamate arrivate ai centralini dei vigili del fuoco.