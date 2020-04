Fotovoltaico: è boom in Europa, nel 2019 crescita oltre il 100%

PESCARA, 15 aprile – Continua a crescere lo sfruttamento delle energie rinnovabili, al punto che attualmente i tre quarti della nuova produzione energetica mondiale derivano proprio da questo tipo di fonti green. Si tratta di dati pubblicati da un recente rapporto di Irena, secondo il quale il 75% della nuova capacità produttiva al mondo appartiene proprio a questo settore. Quando però si studiano i progressi fatti nel campo delle energie rinnovabili, non si può non citare uno dei grandi protagonisti: il fotovoltaico, che lo scorso anno ha messo a segno una crescita esponenziale in tutta Europa.

La crescita inarrestabile del fotovoltaico in Europa

Il 2019 ha registrato un vero e proprio boom nel settore del fotovoltaico, con un incremento superiore al 100% in tutta Europa. Molto del merito di questo successo va alla Spagna, che da sola ha contribuito per un quarto sul totale delle nuove installazioni nel territorio dell’unione. Il solare dunque torna ad essere uno dei grandi protagonisti di questa scalata europea verso le energie green, con una serie di dati davvero incoraggianti. Stando alle rilevazioni ufficiali, infatti, in Europa nel 2019 sono stati installati nuovi impianti per un totale superiore ai 16 GW, con un aumento del +104% se si fa un confronto con i numeri del 2018 (8 GW). In sintesi, nell’ultima decade non si era mai raggiunto un livello simile, ed è quindi giusto festeggiare questo importantissimo record. Si tratta comunque di un trend diffuso in tutto il mondo, tanto che si prevede che entro il 2020 verrà raggiunta una capacità solare pari a 152 GW. E l’Italia non è da meno, visto che anche il nostro Paese registra una crescita continua.

In Italia il 20% degli impianti green è fotovoltaico

Anche nella Penisola continua a svilupparsi il settore delle rinnovabili, con un +49% di nuove installazioni lo scorso anno. Fra queste, il fotovoltaico prosegue la sua crescita inarrestabile, arrivando a comprendere oltre il 20% del totale degli impianti green del Paese, secondo quanto emerso dall’ultimo rapporto ufficiale del GSE. Una crescita, questa, sostenuta anche dalle scelte e dalle strategie delle aziende che operano nel settore energetico che, come Green Network Energy ad esempio, offrono alle famiglie la possibilità di avere un impianto fotovoltaico chiavi in mano, con la sicurezza di potersi affidare a un unico interlocutore per bollette e installazione. Tornando invece a quelli che sono i dati, si può subito notare come sia sicuramente la Lombardia la prima regione ad emergere per numero di nuove installazioni con un valore di oltre 125 mila unità. Al secondo posto si trova invece il Veneto, con 114 mila installazioni circa, mentre il podio viene chiuso dall’Emilia-Romagna, a quota 85 mila installazioni.

In tutta Europa sembra quindi crescere l’attenzione nei confronti delle energie rinnovabili, un passo necessario per rendere il nostro stile di vita sempre più sostenibile per il pianeta.