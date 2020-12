Francavilla, investita da un’auto in viale Alcione: grave donna di 74 anni

FRANCAVILLA AL MARE, 23 dicembre – Una donna di 74 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un’automobile. L’incidente è avvenuto a Francavilla al Mare, in viale Alcione, nei pressi dell’incrocio con via Trigno.

A travolgerla, mentre attraversava la strada, è stata una Fiat 600. Sul posto è subito intervenuto il 118, che ha trasportato la 74enne in ospedale. Ora è ricoverata in prognosi riservata. Rilievi a cura della Polizia municipale.