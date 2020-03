Francavilla, sorpreso con 150 grammi di marijuana: arrestato 23enne

FRANCAVILLA, 27 marzo – Nel corso dei controlli sul territorio volti a verificare il rispetto delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza Coronavirus ieri pomeriggio gli agenti della squadra mobile di Chieti hanno arrestato, a Francavilla al mare, un ventitreenne trovato in possesso di tre involucri con dentro 150 grammi di marjuana. Il giovane dovrà adesso rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scattato dopo che gli agenti, avendo notato due persone che a bordo di un’utilitaria si aggiravano in modo sospetto per Francavilla, hanno intimato l’alt al conducente. A quel punto il passeggero è sceso dalla macchina e si è dato alla fuga, con i poliziotti che lo hanno bloccato poco distante trovandolo in possesso della marijuana. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altra sostanza stupefacente e sostanza da taglio. Da qui l’arresto del 23enne, a cui è stata anche comminata la sanzione amministrativa per aver violato le disposizioni governative volte al contenimento epidemiologico del Coronavirus.