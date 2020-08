Francavilla, uomo picchia la compagna 24enne: scatta il divieto di avvicinamento

FRANCAVILLA, 5 agosto – Un uomo di 30 anni, di Francavilla al Mare, è stato raggiunto da un di divieto di avvicinamento fino a 300 metri dalla compagna di 24 anni e dalla loro figlia, perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Chieti Luca De Ninis, è stato notificato dai carabinieri. Secondo quanto è emerso dalle indagini l’uomo, nel 2019, aveva sferrato un violento pugno ad un fianco della donna, incrinandole una costola. A seguito di tale lesione la donna era stata sottoposta ad intervento chirurgico per l’asportazione la milza. Ma la 24enne, che pure aveva subito altri maltrattamenti, non lo aveva denunciato. Lo scorso 17 luglio, però, la donna ha deciso di andarsene di casa e l’uomo l’ha prima schiaffeggiata e poi picchiata perché non voleva che lei lo lasciasse. A quel punto la vittima è andata dai carabinieri e ha denunciato il compagno.