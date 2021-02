Furti con spaccata a Pescara: arrestato 33enne del posto

PESCARA, 13 febbraio – Un pescarese di 33 anni, M.M, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso mentre asportava prodotti cosmetici dal centro Passione Estetica, in via Vespucci, dopo averne sfondato la vetrina.

I fatti sono avvenuti la scorsa notte intorno alle 2. Nei giorni precedenti altri colpi notturni, con modalità analoghe, erano stati compiuti in altri punti della città. Di conseguenza i carabinieri hanno svolto ulteriori accertamenti, in seguito ai quali hanno accertato che l’uomo, poco prima del colpo al centro estetico, aveva tentato un altro furto, con le stesse modalità, ai danni di un altro esercizio commerciale di viale Marconi, la cui vetrina risultava in gran parte danneggiata. Dovrà dunque rispondere anche di questo. Le indagini proseguono per verificare se il 33enne sia coinvolto anche nei colpi messi a segno nei giorni precedenti.