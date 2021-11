Furti di mezzi pesanti nei cantieri teramani, due arresti

TERAMO, 9 novembre – E’ di due persone arrestate, un 31enne di Bellante (Teramo) e un un 38enne di Foggia, e di una terza raggiunta dall’ordine di presentazione alla polizia giudiziaria, il bilancio dell’ultima operazione condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova, che ha permesso di porre fine a un vasto giro di furti di autocarri e macchine di movimento terra.

L’operazione, denominata “Predator” e illustrata questa mattina dal comandante della compagnia di Giulianova, il maggiore Vincenzo Marzo, e dal tenente Antonio Trombetta, comandante del Norm della compagnia di Giulianova, era partita tra giugno e agosto a seguito di sei furti di autocarri e macchine di movimento terra, commessi ai danni di altrettante aziende teramane tra Mosciano e Campli.

“In seguito ai numerosi furti registrati tra giugno e agosto e dopo aver raccolto le denunce dei titolari delle aziende interessate – ha spiegato Trombetta – abbiamo controllato i video delle telecamere presenti in zona e a seguito di un’attività capillare ci siamo accorti della presenza, in tutti i furti, di una station wagon che veniva utilizzata per effettuare la staffetta del mezzo trafugato”.

I successivi approfondimenti hanno permesso di ricostruire il percorso dei mezzi rubati, che venivano tutti portati nel Foggiano, e individuare uno dei due foggiani. Successivamente i militari hanno accertato come quest’ultimo lavorasse insieme a un teramano, che operava da basista, e come il modus operandi dei due fosse sempre lo stesso.

“Il soggetto locale individuava l’obiettivo e il foggiano veniva insieme a un altro complice, sempre di Foggia e asportava i mezzi pesanti – ha continuato Trombetta – al termine delle indagini abbiamo rimesso tutto alla Procura che ha emesso le tre misure

. Le indagini proseguono per verificare se oltre ai sei furti scoperti ne sono stati messi a segno altri”. Il comandante Marzo ha voluto ringraziare i colleghi di Foggia e Melfi per l’aiuto fornito nel rintracciare due dei tre soggetti coinvolti.