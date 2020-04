Furto nella notte al Carrefour di Pescara: presi i due responsabili

PESCARA, 4 aprile – Fermati e deferiti all’autorità giudiziaria i due responsabili di un furto compiuto la notte scorsa ai danni del supermercato Carrefour di Pescara.

Gli agenti della squadra volante, durante un servizio di controllo, hanno notato in via Tiburtina due uomini, poi identificati come T.A. e M.L.G, il primo italiano e l’altro romeno, i quali trasportavano con due biciclette una grande quantità di prodotti igienizzanti per superfici ed ambiente.

Da immediati accertamenti è subito emerso che tali prodotti erano stati appena prelevati dal vicino magazzino del Carrefour, all’interno del quale i due uomini si erano introdotti scavalcando e danneggiando con un coltello una rete di recinzione. I prodotti, del valore complessivo di 350 euro, sono stati restituiti all’esercente, mentre gli autori del furto sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso. Il romeno è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere, e resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.