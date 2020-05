Gioia dei Marsi, pascolo abusivo nel cuore del Parco

GIOIA DEI MARSI, 25 maggio – Incustoditi si sono spostati in un’area del Parco a Gioia dei Marsi che secondo la normativa vigente è “off limit” al pascolo per ancora un mese. Protagonisti, loro malgrado, della vicenda, alcuni bovini il cui proprietario, identificato e rintracciato grazie a un’operazione congiunta tra il servizio di sorveglianza del Parco e i carabinieri forestali, sarà adesso denunciato all’autorità giudiziaria per pascolo abusivo in area protetta e sanzionato con una multa di alcune migliaia di euro.

Sempre nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle norme a tutela del territorio e del bestiame domestico, nei giorni scorsi, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla verifica della presenza di esche e bocconi avvelenati a Montenero Valcocchiara, nell’area contigua del versante molisano del Parco, è stato rinvenuto un deposito abusivo di carcasse di animali morti. In particolare guardiaparco e carabinieri forestali del nucleo cinofilo antiveleno di Frosolone hanno riscontrato i resti di almeno sette bovini adulti e un equino, tutti vecchi di qualche settimana.

“Le attività di controllo del territorio – dichiara il direttore del Parco – hanno la duplice finalità di garantire il rispetto delle norme che tutelano specie ed habitat protetti, ma anche quelle a favore dei tantissimi operatori che nel settore agro-zootecnico investono risorse per offrire prodotti di qualità e contribuire all’equilibrio degli ecosistemi naturali. Anche per questo il Parco crede e si adopera, ormai da alcuni decenni, per garantire la continuità dei mestieri e delle attività agrosilvopastorali del territorio, supportando agricoltori e allevatori con indennizzi per danni da fauna. Ovviamente tutto questo è possibile soprattutto se le attività agricole e zootecniche vengono svolte con attenzione alle norme sull’ambiente e attenzione verso i colleghi, quindi in un clima di rispetto e collaborazione”.