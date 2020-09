Giovane ferito a colpi di fucile ad Atri: arrestato 25enne

ATRI, 12 settembre – Tentato omicidio, ad Atri, nell’ambito di una lite tra giovani cacciatori. Un 25enne del posto è stato arrestato per avere sparato un colpo di arma da fuoco, intorno alla mezzanotte, che ha colpito un ragazzo di 24 anni, trasportato d’urgenza in ospedale. Il giovane è stato ferito alla caviglia sinistra.

Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine, che si sono recate sul posto, ma è stato il 25enne a presentarsi presso l’ufficio di polizia locale, riferendo agli agenti di avere sparato ad un suo conoscente e di essere pentito del gesto. Il giovane è stato dunque fermato dagli operatori di polizia e, insieme ai carabinieri, hanno effettuato una rapida attività di indagine attraverso l’assunzione di testimonianze, il sequestro del fucile semiautomatico regolarmente denunciato dal 25enne e dei tre bossoli esplosi nei confronti del 24enne.

Dal quadro indiziario è emerso che dopo una lite per futili motivi, scaturita tra i due nella serata dell’11 settembre scorso, il 25enne, intorno alla mezzanotte, ha prelevato dalla propria abitazione il fucile da caccia regolarmente detenuto e dopo essersi recato con la propria auto nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo, lo ha atteso sul posto. La vittima, giunta poco dopo a casa a bordo della propria autovettura, avendo notato la presenza del 25enne si è subito data alla fuga, inseguita però dal 25enne che ha sparato i tre colpi del fucile in direzione del conoscente, colpendo l’autovettura e la caviglia sinistra del 24enne, procurandogli lesioni guaribili in 20 giorni.

Il 25enne è stato arrestato e accompagnato in carcere.