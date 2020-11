Giovedì a Teramo manifestazione dei metalmeccanici: in piazza anche le difficoltà della stampa locale

TERAMO, 2 novembre – Giovedì mattina, in occasione dello sciopero nazionale del settore metalmeccanico, Fiom Cgil e Fim Cisl hanno indetto uno sciopero provinciale di 8 ore, con un manifestazione in piazza Martiri della Libertà, a Teramo, che prenderà il via alle 10.30 e nella quale saranno testimoniate le “troppe difficoltà che stanno investendo il settore metalmeccanico teramano” e in cui verrà chiesto “un reale e concreto cambio di passo alla politica locale affinché le crisi non generino un deserto economico e sociale” .

Per l’occasione il microfono della piazza metalmeccanica sarà a disposizione della stampa locale “per rappresentare la propria condizione di difficoltà a partire dalle giornaliste e dai giornalisti della redazione teramana de Il Centro – come si legge in una nota dei sindacati – redazione che rischia un’inaccettabile chiusura per chi vi lavora e per chi, quotidianamente, grazie a quel lavoro si informa. Per una volta, simbolicamente, quella voce che abbiamo sempre avuto da chi fa dell’informazione molto più che un lavoro, la daremo a chi deve difendere i propri diritti, racchiusi nel diritto di un territorio di essere raccontato in maniera autorevole ed efficace in tutta la sua complessità”.