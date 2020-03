Giulianova, minaccia di morte moglie e figlia: arrestato

GIULIANOVA, 6 marzo – Né la denuncia per maltrattamenti in famiglia né il successivo provvedimento di divieto di avvicinamento a moglie e figlia emesso dal gip del tribunale di Teramo lo avevano dissuaso dal perseguitarle. Tanto che questa mattina l’uomo si è presentato sotto la loro abitazione minacciando di sgozzarle e dargli fuoco. E così per un 53enne albanese è scattato l’arresto.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Giulianova che già lo scorso 23 novembre lo avevano denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e della figlia. Denuncia in seguito alla quale il gip del tribunale di Teramo, su richiesta della Procura, a dicembre aveva emesso nei confronti del 53enne un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle due donne e alla loro abitazione. Ma nonostante il provvedimento, secondo quanto accertato dai militari, l’uomo avrebbe continuato a minacciare la moglie violando ripetutamente il divieto di avvicinamento alla donna. Il 15 febbraio, in particolare, dopo essersi recato per ben due volte sotto la sua abitazione l’avrebbe minacciata di morte, tentando anche di sfondare la porta d’ingresso di casa. E questo nonostante la donna, la prima volta, avesse chiamato i carabinieri e l’uomo fosse stato condotto in caserma.

Ma non solo. Perché ieri mattina la donna è stata nuovamente costretta a chiamare i carabinieri, con l’uomo che dopo essersi allontanato prima del loro arrivo è riuscito a fatto perdere le proprie tracce. Ma questa mattina, secondo la ricostruzione fornita dai militari, si è ripresentato nuovamente sotto casa della moglie minacciando lei e la figlia di tagliargli la gola e dare fuoco a loro e all’abitazione. Minacce a fronte delle quali la donna ha immediatamente allertato i carabinieri che arrivati sul posto hanno arrestato l’uomo. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato trasferito nel carcere di Castrogno.