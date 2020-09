Giulianova, omicidio Rapposelli: condannati Simone e Giuseppe Santoleri

TERAMO, 4 settembre – Dopo una camera di consiglio di circa tre ore la Corte di Assise di Teramo ha condannato a ventisette anni di carcere Simone Santoleri e a ventiquattro anni il padre Giuseppe. La Corte (presidente Flavio Conciatori) li ha dunque ritenuti responsabili, in primo grado, dell’omicidio della pittrice teatina Renata Rapposelli (ex moglie di Giuseppe e madre di Simone). Ieri il Pm Enrica Medori aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Simone e a ventiquattro anni per Giuseppe entrambi accusati di omicidio volontario e soppressione di cadavere.

La Corte ha inoltre disposto l’interdizione perpetua di entrambi gli imputati dai pubblici uffici e alla misura della libertà vigilata per cinque anni, oltre che al risarcimento del danno in favore dell’associazione Penelope, quantificato in 1.500 euro, e in favore dell’altra figlia di Renata Rapposelli, Maria Chiara Santoleri, da liquidare in separato giudizio. A favore di quest’ultima i giudici togati e popolari hanno disposto anche una provvisionale di centomila euro immediatamente esecutiva. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 75 giorni.

Secondo l’accusa i due imputati avrebbero ucciso la donna, arrivata a Giulianova proprio per incontrare l’ex marito e il figlio, il 9 ottobre 2017, al termine di un’accesa discussione per questioni economiche. A denunciare la scomparsa di Renata Rapposelli erano stati alcuni amici della donna, con il cadavere ritrovato diversi giorni dopo in una scarpata vicino al fiume Chienti, nelle Marche.

Simone e Giuseppe erano difesi dagli avvocati Gianluca Reitano, Gianluca Carradori e Alessandro Angelozzi.