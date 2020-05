Giulianova, truffa degli impianti termici: sequestrati oltre 4 milioni di euro

GIULIANOVA, 7 maggio – Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Teramo i finanzieri della compagnia di Giulianova hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Teramo, finalizzato alla confisca anche “per equivalente” di beni immobili e disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di 4.271.666 euro, riconducibili ad un professionista giuliese ritenuto il “dominus” di un articolato sistema di truffa riguardante migliaia di richieste di incentivi legate alla sostituzione di impianti termici. Nell’indagine, oltre al professionista, sono indagati anche tre suoi collaboratori.

II provvedimento cautelare è arrivato al termine di una certosina attività investigativa, che ha visto lo screening di 2.414 pratiche di richiesta dell’incentivo energetico per l’installazione di impianti di climatizzazione, termo camini, stufe a pallet e scalda acqua. Nel corso delle indagini, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, è emerso che di queste pratiche 1.745 erano corredate da falsa documentazione, in base alla quale il Gse (ente pubblico il cui capitale sociale è interamente di proprietà dello Stato) ha erogato, indebitamente, a favore di numerosi soggetti privati, incentivi pubblici per complessivi 4.271.666 euro.

Al centro della truffa, secondo le Fiamme Gialle, proprio il professionista giuliese che avvalendosi di tre collaboratori e ponendosi quale intermediario tra l’acquirente e il fornitore dell’impianto avrebbe falsificato le fatture di acquisto, prodotto falsi formulari sui rifiuti e creato false immagini fotografiche dei vecchi impianti da sostituire per dimostrarne l’esistenza, inducendo in errore il Gse .

L’ammontare del decreto di sequestro preventivo è pari al totale del contributi illecitamente richiesti ed erogati dal Gse. Ai quattro indagati, ai quali è stato notificato anche l’avviso di conclusione indagini, è stato contestato, in concorso tra loro il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.